Heidelberg – Kultursommerferienprogramm in der Halle02!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Nekar(red/ak) – Die Halle02 lädt zur zweiten Woche ihres Kultursommerferienprogramms “Rampensäue in der Kleinen Freiheit”! INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Programm am: Do. 13.08. Johannes Elster – Angenehm (Poetry Slam, Comedy) DJ: Robayo Fr. 14.08. Falk Schug (Stand-Up – Comedy Lovers) DJs: Bass Tone Soundsystem Sa. 15.8. Lluvia (Ambient Pop / Electronica) DJ: Flowrescence (Deep Electronic) ... Mehr lesen »