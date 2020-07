Hirschberg – Der Outdoorsportsommer an der Bergstraße: Onlineanmeldungen gestartet! Statt Saisonende nun Saisonstart Cross Triathlon Rhein-Neckar und Odenwald-Bike-Marathon im September

Hirschberg / Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach langer Pause ist das Multisportevent der Cross Triathlon Rhein-Neckar zurück, erstmals nun in Hirschberg an der Bergstraße. Mit Spannung wird erwartet, wer sich in die Siegerlisten einträgt. Altmeister Sebastian Kienle wird aufgrund einer Schulterfraktur Anfang September noch nicht auf dem Mountainbike zu finden sein. Die Veranstaltungsabläufe werden den aktuellen Rahmenbedingungen entsprechend angepasst werden, so wird etwa der sogenannte Rollingstart – kein Massenstart – zur Anwendung kommen. Nach dem Schwimmauftakt im See im benachbarten Weinheim über 1,5 Kilometer, gehts auf die ca. 30 Kilometer lange Mountainbikestrecke. Ein Trailrun mit zwei knackigen Anstiegen über den Fernwanderweg Burgensteig beschließt schließlich den farbenreichen Wettkampf durch die Weinbergs- und Waldlandschaften der badischen Bergstraße und des Vorderen Odenwalds.

Auch an den Fitness-Triathleten wird gedacht ….

Zur Wahl stehen zwei Distanzen. Während sich über die Kurzdistanz erfahrene Cross und Kurztriathleten messen werden, ist die Fitness Variante, d.h. 0,5 Kilometer Schwimmen, 17 Kilometer Mountainbike und 4 Kilometer Trailrun speziell für den Fitness-Triathleten entwickelt. Sowohl über die Kurzdistanz als auch über die Fitness-Distanz werden Staffelwettbewerbe angeboten.

Hinweise zu Covid 19 Corona

Natürlich wird die Veranstaltung nur unter besonderen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen stattfinden können. Um eine rechtzeitige Onlineanmeldung wird deshalb ausdrücklich gebeten. Es steht nur ein begrenztes Kontingent an Startplätzen auf beiden Strecken zur Verfügung. Weitere Hinweise sind unbedingt zu beachten.

Noch mehr Mountainbike-Action? Der Klassiker Odenwald-Bike-Marathon am 20. September …

Alle Informationen zum Auf und Ab durch Weinberge, Streuobstwiesen und die Wälder der Bergstraße und des Vorderen Odenwalds auf der OBM Website. Der Bikemarathon wird traditionell über 60 und 30 Kilometer ausgetragen, 1700 beziehungsweise 800 Höhenmeter. Cross Triathlon Rhein-Neckar und Odenwald-Bike-Marathon finden unter der Trägerschaft des Vereins Odenwald-Bike-Marathon statt.

Onlineanmeldungen und weitere Informationen unter www.odenwald-bike-marathon.de