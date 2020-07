Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Brand Oberstraße / Rheingönheimer Straße – Staatsanwaltschaft ermittelt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ringschluss mit LoRaWAN-Gateways um den Pfälzerwald geschafft — Fast 90 Prozent des Netzgebiets der Pfalzwerke Netz AG mit Funktechnik erschlossen — hohe Reichweite für smarte Anwendungen — Konnektivität garantiert. Ob in der Stadt oder in der freien Natur: In der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis „unterhalten” sich fortan intelligente Gegenstände über ein modernes Funknetz ... Mehr lesen »