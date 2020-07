Mannheim – Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 535

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de Zeuginnen fiel am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr am St. Leoner Badesee ein 52-jähriger Mann auf, der bis zu den Knien im Wasser stand und auffällig zwei Mädchen anstarrte. Währenddessen berührte sich der Mann in unsittlicher Art über der Badehose an seinem Geschlechtsteil. Anschließend begab er sich in tieferes Wasser und ... Mehr lesen »