Rhein-Neckar-Kreis – Putzaktion in der Neckarstadt nachholen

Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Abfallbehälter sind voll, der Dreck fliegt herum, die Ratten rennen rum und über die Störungshotline gemeldete Mängel werden auch nicht beseitigt“. Von diesem Eindrücken berichtete die Anwohnerin Melanie Lauber dem CDU-Ortsvorsitzenden Christian Stalf und den beiden Bezirksbeiratssprecherinnen Roswitha Henz-Best (Ost) und Karin Urbansky (West) auf dem Alten Messplatz. Die CDU im Stadtteil fordert bereits seit Langem mehr Einsätze der Abfallwirtschaft im gesamten Stadtteil „Die Situation ist eine Zumutung. Die Sauberkeit in unserer Neckarstadt scheint die zuständige Bürgermeisterin der Grünen im Rathaus aber nicht zu interessieren“, sind sich Roswitha Henz-Best und Karin Urbansky einig.

Das Thema „Sauberkeit in der Neckarstadt“ ist für die CDU sehr wichtig. „Wir fordern die im Frühjahr wegen Corona ausgefallene Aktion ´Putz deine Stadt heraus´ spätestens im Herbst in der Neckarstadt nachzuholen“, sagt Christian Stalf. Die CDU-Gemeinderatsfraktion unterstützt diese Forderung mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung. „Die Mitwirkenden würden sich im Freien aufhalten und könnten so Abstand zueinander halten. Damit sollte die Durchführung dieser wichtigen Säuberungsaktion möglich sein“, so Christian Stalf.

Die Reinigungsaktion sollte auch den Alten Messplatz umfassen. „Das ist aus mehreren Gründen notwendig“, findet Melanie Lauber. Nach Demos werden die Abfallbehälter nicht geleert. Auch die Gastronomen rund um den Platz werden gebeten, einen Beitrag gegen die Vermüllung zu leisten. Veranstaltungsangebote wie Alter und der geplante Kiosk am Neckar in der Höhe der Dammstraße tragen ihren Anteil zum Müllaufkommen bei. Mehr kulinarische Angebote wie Foodtrucks und dergleichen sind dabei keine Hilfe. „Diese Angebote im Freien führen auch zu Veranstaltungslärm bis spät in die Nacht. Das ist eine Zumutung für die Anwohner“, ergänzt Christian Stalf.