Mannheim-Käfertal – Autoaufbrecher festgenommen

Mannheim-Käfertal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zeugen beobachteten am Montagmorgen einen zunächst unbekannten Mann beim Einbruch in ein Auto im Stadtteil Käfertal. Die Fahrzeughalterin konnte kurz vor acht Uhr beobachten, wie eine Person mit einem Messer an der linken hinteren Scheibe ihres am Kirchplatz in Käfertal abgestellten Skoda herumhantierte. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Bevor der Täter seine Tat vollenden konnte, wurde er von herbeigeeilten Polizeibeamten festgenommen. Bei der Durchsuchung des 41-jährigen Mannes wurden 12 Plomben mit über 8 Gramm Amphetamin aufgefunden. Der Mann wurde zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht, wo er zunächst durch einen Arzt untersucht wurde. Da dieser feststellte, dass der Mann aufgrund Drogenbeeinflussung medizinische Beobachtung und Versorgung benötigte, wurde er in die Obhut von Rettungskräften gegeben, die ihn in ein Krankenhaus einlieferten. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen versuchten Autoaufbruchs und Drogenbesitzes ermittelt.

