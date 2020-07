Mannheim – CDU lehnt Fahrradzone ab

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die CDU in der Neckarstadt befasste sich bei ihrem letzten Stammtisch im Platzhaus mit dem vor einigen Tagen geäußerten Vorschlag der Grünen, eine Fahrradzone in der Lange Rötterstraße einzurichten. Sie möchten den Radverkehr zwischen Max-Joseph- und Kobellstraße sowie Carl-Benz- und Käfertaler Straße wie bei einer reinen Fahrradstraße bevorzugen. Der Autoverkehr in der Zone wäre grundsätzlich nicht erlaubt, wird aber per Zusatzschild geduldet.

„Der Vorschlag einer Fahrradzone in der Lange Rötterstraße ist kein Kompromissvorschlag in der Debatte um eine Verkehrsberuhigung. Er ist ein weiterer Schritt um den Autoverkehr aus dem Stadtteil heraus zu drängen, der aber nicht nur von den Gewerbetreibenden abgelehnt wird“, sagt Christian Stalf, der CDU-Vorsitzende in der Neckarstadt. Die Gewerbetreibenden brauchen in der Corona-Zeit Unterstützung und keine weiteren Stolpersteine durch Verkehrsberuhigungen. „Wir sprechen uns deshalb klar gegen die Einrichtung einer Fahrradzone aus“, meint Christian Stalf.

Die CDU-Bezirksbeiräte in der Neckarstadt-Ost, Roswitha Henz-Best und Caner Yildirim, teilen diese Auffassung. „Die Idee einer Fahrradzone ist nicht ausgegoren. Dabei bleiben viele Fragen offen“, findet Roswitha Henz-Best, die CDU-Sprecherin. Sie fürchtet, dass eine Fahrradzone den Autoverkehr aus der Langen Rötterstraße in benachbarte Wohnstraßen verlagert „Die Ausbremsung des innerstädtischen Autoverkehrs führt zu mehr Umwegen, Lärm und Kohlenmonoxid in der Luft. Das kann nicht im Interesse der Grünen sein“, so Caner Yildirim. Das derzeitige Miteinander von Auto- und Radfahrer in der Lange Rötterstraße hat bisher funktioniert. Ich sehe die Notwendigkeit einer Fahrradzone nicht“, ergänzt er.

Quelle CDU Neckarstadt