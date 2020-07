Bad Dürkheim – Herrenloser Gegenstand löst Polizeieinsatz aus

Worms / Eich / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Sonntag, den 12.07.2020 wurde die 91-jährige Bewohnerin des Altenpflegezentrums in Eich durch dieses als vermisst gemeldet. Nach intensiven Suchmaßnahmen in und um Eich konnte die Vermisste letztlich in einem in der Nähe des Altenpflegezentrums befindlichen, nicht abgeernteten Getreidefeld durch den Polizeihubschrauber aufgefunden werden. Von den Rettungskräften ... Mehr lesen »