Südliche Weinstraße – Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Die Serie von Autoaufbrüchen im Bammentaler Ortsteil Reilsheim setzte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag fort. Am Montagmorgen mussten mehrere Anwohner des Paul-Lincke-Wegs feststellen, dass in ihre vor den jeweiligen Wohnanwesen abgestellten Fahrzeuge eingebrochen wurde. Sämtliche Fahrzeuge wurden durchwühlt, ob jedoch etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.