Rhein-Pfalz-Kreis – Ohne Termin zum Bürgerservice der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim

Rhein-Pfalz-Kreis / Dannstadt-Schauernheim

Ab Mittwoch, 8. Juli 2020, ist der Bürgerservice der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim wieder ohne Terminvereinbarung zugänglich. Wer einen Ausweis verlängern möchte, ein Führungszeugnis braucht oder seinen Wohnsitz gewechselt hat, der kann künftig zu folgenden Öffnungszeiten vorbeikommen: Montag, Donnerstag, Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und Mittwoch von 8 bis 14 Uhr. „Damit möchten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr Flexibilität ermöglichen“, sagt Gerhard Schaa, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste. Zudem könnten durch die Öffnung deutlich mehr Anliegen bearbeitet werden. „Der Corona-Schalter hat gute Dienste geleistet, als es erforderlich war, jetzt sind die Neuansteckungen über längere Zeit so gering, dass wir zurück zu einem offenen Bürgerservice gehen“, sagt Schaa. Schon früh in der Corona-Pandemie hatte die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim einen Außenschalter am Bürgerservice eingerichtet. Dort konnten alle Leistungen des Bürgerservice in Anspruch genommen werden, allerdings nur mit vorheriger Terminvereinbarung. Schaa sagt aber auch: „Das Virus ist noch immer da und daher wird die Öffnung des Bürgerservice von strengen Hygienemaßnahmen begleitet.“ So muss insbesondere ein Mund-Nasenschutz getragen und Abstand gehalten werden. Zudem dürfen sich nur maximal zwei Kunden gleichzeitig im Bürgerservice aufhalten. „Auch wenn weiterhin kleine Einschränkungen notwendig sind, so freut sich das Team des Bürgerservice sehr, dass endlich wieder mehr Bürgernähe möglich ist!“

Die Verbandsgemeindeverwaltung ist derzeit weiterhin nur telefonisch oder per E-Mail in der Zeit von Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr sowie zusätzlich Dienstag von 14.00 – 18.00 Uhr erreichbar. Wer ein Anliegen hat, das ein persönliches Gespräch erfordert, der kann dafür einen Termin vereinbaren. Wertstoffsäcke können während der Öffnungszeiten direkt am Rathaus ohne Termin abgeholt werden.

