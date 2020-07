Frankenthal – Erkenbert-Museum:Altertumsverein erwirbt Gemälde des Frankenthaler Malers Urselincx

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Erkenbert-Museum Frankenthal

Der Frankenthaler Altertumsverein hat für die Sammlung des Erkenbert-Museums ein Gemälde des Frankenthaler Malers Johannes Urselincx aus dem 17. Jahrhundert angekauft. Das Werk mit dem Titel „Landschaft mit Bäuerin und Enten“ wurde in einer Auktion des Kölner Auktionshauses Van Ham versteigert und ist eine von nur vier bekannten signierten Arbeiten des Künstlers.

„Das Gemälde ist ein Glanzstück und ein bedeutender Zuwachs für die Sammlung des Erkenbert-Museums. Mein herzlicher Dank gilt dem Altertumsverein“, freut sich Museumsleiterin Maria Lucia Weigel.



Urselincx gehört zur jüngeren Generation der Frankenthaler Maler. Er wurde 1598 in Frankenthal geboren und starb 1664 in Amsterdam. Über Leben und Werk des Künstlers ist wenig bekannt. Das nun durch den Altertumsverein angekaufte Gemälde belegt, dass sich die Frankenthaler Maler nicht auf die Darstellung von Waldlandschaften festlegen lassen. Es handelt sich um ein qualitätvolles Werk, das auf mehreren Ausstellungen in bedeutenden europäischen Kunstmuseen gezeigt wurde. Für die Sammlung des Erkenbert-Museums ist es ein großer Gewinn, ergänzt es doch die Übersicht über die thematische Bandbreite der Maler aus Frankenthal – wobei das Werk mutmaßlich in Amsterdam entstand. Raffinement und Kennerschaft der zeitgenössischen Kunstproduktion zeigen sich in der subtil angelegten Verschränkung der Motive in Vorder- und Hintergrund. Durch die in die Tiefe des Bildes fluchtende Allee, die Ausweitung der dargestellten Flusslandschaft nach links und die Verstellung der Sicht nach rechts wird der Blick bis hin zur Silhouette einer Stadt gelenkt. Die kunstvolle Rahmung dieses Blicks durch das titelgebende Hauptmotiv im Bildvordergrund unterstreicht die Rafinesse der Komposition.

Foto zeigt Übergabe des Vorsitzenden des Altertumsvereins, Beigeordneter Bernd Leidig, an Maria Lucia Weigel, Leiterin des Erkenbert-Museums.

Quelle Stadt Frankenthal