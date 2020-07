Ludwigshafen – NACHTRAG – Chlorgasaustritt im Freibad Willersinn – Widersprüchliche Auffassungen der Intensität des Ereignisses

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – NACHTRAG – Heute kam es zu einem Chlorgasaustritt im Freibad Willersinn der zu einem Großeinsatz der Feuerwehr führte. Der Technische Einsatzleiter der Feuerwehr Ludwigshafen sprach von einem “leichten” Chlorgasaustritt an einer technischen Anlage. Daraufhin wurde das Bad geräumt. Ein Mitarbeiter des Willersinn Freibads soll sich durch ausströmendes Gas verletzt haben und kam ins Krankenhaus.

Widersprüchliche Auffassungen der Intensität

Im Widerspruch zu einem “leichten” Chlorgasaustritt steht der enorme Aufwand des Einsatzes und die großräumigen Absperrmaßnahmen die auch für die Pressevertreter vorgenommen wurden. Für einen “leichten” Chlorgasaustritt spricht die Tatsache, dass sich zahlreiche Personen ohne Schutzkleidung direkt am Einsatzort aufhielten.

Was letztendlich der Öffentlichkeit vorenthalten werden soll, bleibt Spekulation.

Fakt ist, wie die Bilder zeigen, sehr viele Zivilisten ohne jeglichen Schutz, direkt am Einsatzort. Nur für die Medienvertreter ging allen Anschein nach eine Gefahr aus.