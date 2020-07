Ludwigshafen – Maudacher Kerweumzug, Kerwelauf und Kerwefeuerwerk abgesagt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Der geschäftsführende Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine hat sich schweren Herzens dazu entschieden , den diesjährigen Maudacher Kerweumzug, den Kerwelauf und das Kerwefeuerwerk wegen der andauernden Corona-Pandemie ersatzlos zu streichen.

Diese Entscheidung trifft uns alle doppelt so hart, da die Veranstaltungen im Rahmen des Maudacher Jubiläumsjahres (1.250-Jahre Maudach) geplant waren und wir uns alle sehr darauf gefreut haben, so Jürgen Schreiweis Vorsitzender der

Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine.

Die Termine waren:

Kerweumzug am Samstag, 10.10.2020

Kerwelauf unseres Mitgliedsvereins der Sandbox-Warriors am Sonntag, 11.10.2020

Kerwe-Feuerwerk am Montag, 12.10.2020

Gründe hierfür sind u. a. die zur Zeit geltenden hohen Auflagen, wie z. B. die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften. Diese Auflagen sind von den Vereinen und der Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine nicht zu stämmen. Außerdem sind Großveranstaltungen bis Ende Oktober nicht zulässig.

Zudem sind wir nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen, falls nach den Veranstaltungen steigende Zahlen von Ansteckungen in Ludwigshafen auftreten sollten. Ferner wissen wir heute nicht, ob uns im Herbst eine 2. Welle trifft, welche Maßnahmen in Bezug auf eine Abstandsregel, bzw. welche Hygienevorschriften bis dahin gelten.

Da es um die Gesundheit aller Beteiligten geht, bleibt uns leider keine andere Wahl. Wir sollten alles dafür tun, dass die zur Zeit sehr niedrigen Fallzahlen bis zur Einführung eines Impfstoffes nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wir bitten um Verständnis.

Ob die Maudacher Kerwe ohne die Veranstaltungen der ARGE überhaupt durchgeführt wird, liegt im Ermessen der Lukom, da diese der Veranstalter der Kerwe (ohne die o. g. Veranstaltungen) ist.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine

Foto Archiv MRN News Maudacher Kerwefeuerwerk