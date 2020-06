Kaiserslautern – Flucht vor Polizeikontrolle endet auf dem Autodach

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag (27.06.2020) auf Sonntag (28.06.2020), zwischen 19.30 Uhr und 6 Uhr in das Willersinn-Freibad im Bereich des Strandweges einzubrechen. Der/die Täter scheiterte/n an der Eingangstür und gelangte/n somit nicht in den Kassenbereich. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer ... Mehr lesen »