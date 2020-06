Ludwigshafen – Räuberische Erpressung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Dienstagnacht gegen 23:30 Uhr wurde ein Pizzabote unter dem Vorwand einer Bestellung in die Kleingartenanlage in der Teichgasse gelockt. Dort wurde er von zwei vermummten Männern erwartet. Die Männer forderten von dem Pizzaboten die Aushändigung der mitgeführten Sachen. Der Pizzabote, ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim, kam der Aufforderung nach und Übergab unter anderem die bestellte Ware und Bargeld. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Sie werden wie folgt beschrieben:

– männlich – ca. 16 – 23 Jahre alt – dunkel gekleidet und vermummt. Wer hat Dienstagnacht verdächtige Personen in der Teichgasse bzw. der Kleingartenanlage gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail pdludwigshafen.gsgj@polizei.rlp.de.