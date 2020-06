Kaiserslautern – Investor will beim 1. FC Kaiserslautern mit Millionen einsteigen

Kaiserslautern / Aus der MRN News Nachbarschaft

In der SWR-Sportsendung am Sonntag Abend hat der FCK-Aufsichtsratvorsitzende Senator h.c. Prof. Jörg E. Wilhelm im Interview mit SWR-Moderator Holger Wienpahl mitgeteilt, dass ein Investor beim 1. FC Kaiserslautern einsteigen will. Laut Prof. Jörg E. Wilhelm liegt dem FCK ein verbindliches Angebot vor, welches vom FCK nur noch unterschrieben werden müsste. Das schriftliche Angebot soll bis zum 30. Juni 2020 befristet sein und die einzige Bedingung ist, dass damit keine Altschulden getilgt werden. Bei dem Investor soll es sich um einen Deutschen handeln, der sportaffin ist, aber nicht in Deutschland lebt. Der Investor möchte die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, um dem FCK wieder die Rückkehr in erste Bundesliga zu ermöglichen. In den letzten Tagen hätten auch erfolgreiche Gespräche mit den regionalen Investoren statt gefunden. Zusätzlich gibt es auch das Interesse, das Fritz-Walter-Stadion zurück zu kaufen, dies hatte Markus Merk auch schon vor Monaten angedeutet. Laut Prof. Jörg E. Wilhelm solle das Stadion zwischen 25 und 35 Millionen Euro kosten.

Dies alles wäre ein tolles Geburtstagsgeschenk, der 1. FC Kaiserslautern feierte Anfang Juni sein 120-jähriges Vereinsjubiläum. Zusätzlich würde Fritz Walter, der 2002 verstorben ist, am 31. Oktober in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.fck.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Der 1. FC Kaiserslautern möchte auch das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg zurück kaufen (Foto FCK)