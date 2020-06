Landau – Herrchen gesucht!

Mannheim / Kaiserslautern Die Fußballer vom SV Waldhof Mannheim feierten am 34. Spieltag gegen die SG Sonnenhof Großaspach einen knappen 3:2 Heimsieg in der 3. Liga. Kevin Koffi erzielte in der 13. Minute die 1:0 Führung für die Waldhöfer, die Michael Schultz in der 33. Minute auf 2:0 ausbaute. Gleich nach der Pause gelang den ... Mehr lesen »