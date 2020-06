Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 22. Juni bis 28. Juni 2020

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am 05.06.2020 gegen 12:00 Uhr wurde ein 9-jähriges Kind auf dem Weg zum Bahnsteig geschlagen. Das Mädchen wurde im Triftweg in Bad Dürkheim von einem bislang unbekannten Täter am Kragen gepackt und dann in den Bauch geboxt. Das Mädchen hatte im Vorbeigehen versehentlich mit ihrem Regenschirm die männliche Person ... Mehr lesen »