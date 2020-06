Ludwigshafen – Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Mörschgewanne kam es am 15.06.2020, gegen 15 Uhr, zu einem Autounfall zwischen einem 37-jährigen Ford-Transit-Fahrer und einem 18-jährigen Ford-Focus-Fahrer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Da es zum Unfallhergang widersprüchliche Aussagen gibt, werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

