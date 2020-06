Heppenheim – Eingeschränkte Erreichbarkeit der Stadtwerke Heppenheim

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen im Gebäude der Stadtwerke Heppenheim am Standort Kalterer Straße 4a, wird am Freitag den 19.06.2020 ab 10:00 Uhr bis Montag 22.06.2020 um 8:00h die Verwaltung telefonisch und per Mail nicht erreichbar sein. In Notfällen ist der technische Bereitschaftsdienst der Stadtwerke über die Notrufnummer 0160-94161616 erreichbar.

