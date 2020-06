Frankenthal – Telefonische Beratung zum beruflichen Wiedereinstieg

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Gleichstellungsstelle und Agentur für Arbeit

Telefonische Beratung zum Wiedereinstieg in den Beruf

Unter dem Motto „Schritt für Schritt zurück in den Beruf – so gelingt IHR Neustart!“ setzt die städtische Gleichstellungsstelle in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Ludwigshafen und dem Mehrgenerationenhaus Frankenthal ihre offene Beratung fort. Am Montag, 22. Juni, von 9 bis 11 Uhr berät Doris Hammer Frauen und Männer, die nach einer Erwerbspause wegen Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen wieder in den Beruf einsteigen möchten. Aus Gründen des Infektionsschutzes findet die Beratung durch die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt dieses Mal telefonisch statt.

Die Anmeldung zu einem persönlichen telefonischen Beratungstermin ist ab sofort unter 0621 5993 558 oder per E-Mail an ludwigshafen.wiedereinstieg@arbeitsagentur.de möglich.