Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz erleichtert weiteren Kunden den Zugang zum Online-Banking

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Sparkasse Vorderpfalz bietet ihren Kunden ab sofort in einem stark vereinfachten Prozess die Möglichkeit, sich auf elektronischem Weg für das Online-Banking freischalten zu lassen, ohne dass sie dafür in eine Geschäftsstelle kommen müssen. Sie reagiert damit auf das deutlich gestiegene Interesse an Online-Banking Leistungen – auch von Kunden, die ihre Bankgeschäfte bisher lieber in der Geschäftsstelle durchgeführt haben. Immer mehr Menschen wünschen sich die Möglichkeit, Überweisungen oder Saldoabfragen auch von Zuhause aus durchführen zu können. Weitere Informationen gibt es unter https://www.sparkasse-vorderpfalz.de/online-banking.

„Sicheres Bezahlen, direkter Kontakt zur Sparkasse, Kontoverwaltung und Serviceleistungen von Zuhause aus, aber eben auch Infektionsschutz – all das ist jetzt besonders wichtig“, betont Thomas Traue, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Vorderpfalz. Bisher hatten ca. 45 % der Sparkassenkunden darauf verzichtet, ihr Konto online zu führen. „Nun beginnt ein Umdenken, denn der Bedarf hat sich in den letzten Wochen schlagartig verändert“, so Traue weiter: „Noch mehr Menschen wollen ihr Konto per PC, Laptop oder Smartphone führen, sie können den zusätzlichen Zugang zu ihrer Sparkasse jetzt schnell und einfach unter https://www.sparkasse-vorderpfalz.de/online-banking selbst einrichten. Zusätzlich zur elektronischen Kontoführung bieten wir unseren Kunden Beratungen und Serviceleistungen per Telefon 0621 59920 (auch via WhatsApp), E-Mail oder Chat. Selbstverständlich stehen wir auch weiterhin für eine persönliche Beratung gerne zur Verfügung, denn nicht alle Finanzgeschäfte lassen sich über Telefon oder digitale Wege abbilden.“



Bildunterschrift:

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: “Die Sparkasse Vorderpfalz bietet ihren Kunden ab sofort in einem stark vereinfachten Prozess die Möglichkeit, sich auf elektronischem Weg für das Online-Banking freischalten zu lassen, ohne dass sie dafür in eine Geschäftsstelle kommen müssen”.

Foto Sparkasse Vorderpfalz

Hintergrund:

Ist die Internet-Filiale ein echter Ersatz für den direkten Kontakt?

Thomas Traue: Neben den Sparkassen-Geschäfsstellen vor Ort gehört die digitale Präsenz der Internet-Filiale schon lange zu den wichtigsten Anlaufstellen für Kundinnen und Kunden. Aktuell etwa bietet die Internet-Filiale die Möglichkeit, mit wenigen Klicks z.B. Anträge für Förderkredite oder für eine Tilgungsaussetzung einzureichen. Und wer bisher noch kein Online-Banking nutzte, kann sich dort natürlich direkt dafür freischalten lassen.

Was ändert sich am Konto?

Thomas Traue: Es kann dann mehr. Das Kontomodell bleibt aber das gewohnte. Denn eine Online-Banking-Vereinbarung bedeutet nicht, dass der persönliche oder telefonische Kontakt zur Sparkasse wegfällt. Kunden bekommen einfach mehr Leistungen, mehr Selbstständigkeit, kürzere Wege, mehr zeitliche Unabhängigkeit.

Muss man als Sparkassenkunde denn jetzt zwingend Online-Banking machen?

Thomas Traue: Das bleibt weiterhin Entscheidung jedes Kunden und jeder Kundin. Wir haben aber den Eindruck, dass jetzt mehr Menschen von sich aus diesen Weg gehen wollen, weil es durch Corona insgesamt einen großen Digitalisierungsschub in der Gesellschaft gegeben hat. Uns ist wichtig, dass unsere Kunden um ihre Chancen wissen, daran teilzuhaben. Wir wollen ihnen über die Hemmschwellen helfen, die es vereinzelt noch gibt, damit die Menschen ihre Gewohnheiten leicht umstellen oder auch einfach das Online-Banking ausprobieren können. Wir sind überzeugt – es wird das Leben der Menschen einfacher machen – gerade in der aktuellen Situation, aber auch in Zukunft.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,1 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Mit 51 Standorten inklusive sechs PrivatkundenCentern unterhält sie vor Ort das mit Abstand dichteste Geschäftsstellen-, Service-, und Geldautomatennetz der Region. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus

Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1,2 Mio. Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.