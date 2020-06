Ludwigshafen – Sonntagskonzerte in Freinsheim

Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar. Die FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein zur Liberalen Runde als Online-Meeting am Dienstag, 9. Juni 2020, um 19:00 Uhr. Die Teilnahme ist per Computer, Tablet, Smartphone oder Telefon möglich. Bitte melden Sie sich zuvor bei Arved Oestringer an per Mail an arved.oestringer@fdp-wiesloch.de. Von dort werden Sie dann die ... Mehr lesen »