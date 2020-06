Ludwigshafen – Freibad am Willersinn – Verwaltung muss noch Vorgaben für Hygieneplan erfüllen

Die Stadtverwaltung hat Vorbereitungen für den Betrieb des Freibades am Willersinnweiher getroffen. Allerdings muss die Verwaltung vor der Öffnung die im Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz genannten Vorgaben erfüllen.

Freibad am Willersinnweiher

Das beheizte Bad bietet für Sonnenanbeterinnen und -anbeter einiges – vom Sportbecken bis zur Riesenrutsche. Die Wassertemperatur in den Becken beträgt mindestens 24 Grad Celcius.

Der Termin für die Öffnung des Freibades am Willersinnweiher wird noch bekanntgegeben. Die Stadtverwaltung hat zwar bereits Vorbereitungen für den Betrieb des Freibades am Willersinnweiher getroffen. Die Becken und Freiflächen sowie die Sanitäranlagen wurden hergerichtet. Allerdings muss die Verwaltung vor der Öffnung die im Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz genannten Vorgaben erfüllen. Dieser Hygieneplan wurde erst am späten Abend des 25. Mai veröffentlicht. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass die Umsetzung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Bereits heute steht fest, dass der Besuch des Freibades in diesem Jahr für die Badegäste anders sein wird, als gewohnt. Unter anderem muss der Zugang zum Bad neu geregelt werden. Die Verwaltung plant ein Online-Reservierungsverfahren, die Badezeiten werden voraussichtlich zeitlich beschränkt sein. Ein konkreter Zeitpunkt für die Öffnung des Freibades steht noch nicht fest. Die Stadtverwaltung wird hierüber zu gegebener Zeit informieren.

Quelle Stadt Ludwigshafen Bild MRN News Archiv