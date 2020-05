Ludwigshafen – Auf Gewinnspiel Betrüger nicht reingefallen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.05.2020, gegen 13:50 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 66-jährigen Ludwigshafenerin an. Er erklärte, dass sie seit 2017 bei einem Gewinnspiel (Eurowing 24) teilnehmen würde. In diesem Zusammenhang habe sie noch 9.000 Euro zu zahlen. Er habe die Unterlagen vor sich liegen. Die 66-Jährige antwortete daraufhin geistesgegenwärtig, dass sie bei keinem Gewinnspiel teilgenommen habe und dass sie das Telefonat nun beenden müsse. Daraufhin legte der unbekannte Anrufer auf und die 66-Jährige ging sofort zur Polizei.

