Ludwigshafen – Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 26.05.2020, zwischen 18:40 Uhr und 19:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Kropsburgstraße ein, indem sie ein komplettes Fenster herausbrachen. Sie stahlen mehrere tausend Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

