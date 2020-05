Speyer – Hydranten umgefahren und geflüchtet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Als Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr, plötzlich der Wasserzufluss bei Arbeiten in der Altstadt unterbrochen wurde, fiel auf, dass ein Hydrant in der Stumpengasse umgefahren wurde und dadurch der Wasseranschluss, welcher mittels Pylone an dem Hydranten kenntlich gemacht war, abgerissen wurde. Der Hydrant wurde beschädigt. Der Fahrzeugführer verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu Unfallfahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

