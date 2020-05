Worms – Körperverletzung während des Gottesdienstes im Wormser Dom

Neckarsteinach / Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Am Sonntag (10.05.2020) kam es auf der Bundesstraße 37, in der Ortsdurchfahrt von Neckarsteinach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein gegen 14:00 Uhr auf der Bahnhofstraße (B37) in Richtung Eberbach fahrender, 17-jähriger Motorradfahrer aus Neckarsteinach hatte bereits einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw überholt. Als er einen ... Mehr lesen »