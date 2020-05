Frankenthal – Baldauf zu Gast bei der Bernd-Jung-Stiftung und der KiDZ-Jugendhilfe gGmbH in Bobenheim-Roxheim

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Beiratsmitglied Baldauf informierte sich über die Stiftungs- und Jugendhilfearbeit in Coronazeiten

Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der CDU Fraktion am Landtag in Mainz, Christian Baldauf besuchte heute die Bernd-Jung-Stiftung in Bobenheim-Roxheim.

Als langjähriges Beiratsmitglied der Stiftung war es Christian Baldauf ein persönliches Anliegen, sich bei Geschäftsführer Harald Stark in der aktuellen Corona-Zeit über die operative Stiftungsarbeit zu informieren.

Da die Bernd-Jung-Stiftung als Gesellschafterin die Büroräume teilt mit der, von ihr gegründeten, KiDZ-Jugendhilfe, lag es nahe, den CDU-Politiker auch über die aktuelle Lage des Jugendhilfeträgers auf dem Laufenden zu halten.

