Ludwigshafen – “Kletterkünstler” ruft Polizei auf den Plan

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 27-Jährige musst am Dienstag (05.05.2020) von einem Fenstersims gerettet werden, nachdem seine Kletterversuche nicht das gewünschte Ziel erreichten. Um 13.50 Uhr wurde die Polizei über einen Mann informiert, der sich von außen an einem Fenstersims eines Mehrfamilienhauses in der Virchowstraße festhalten würde. Als die Polizei vor Ort eintraf, hing tatsächlich ein Mann am Fenstersims einer Wohnung. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige den Schlüssel seiner Wohnung dort vergaß und die Tür beim Verlassen zuzog. Kurzer Hand beschloss er auf das Dach des Mehrfamilienhauses zu klettern, um so über ein Fenster in die Wohnung wieder zu gelangen. Hierbei schlug er das Fenster ein. Leider verlor er dabei den Halt und konnte sich noch rechtzeitig am Fenstersims festkrallen. Mit einem zwischenzeitlich verständigten Schlüsseldienst gelangte die Polizei in die Wohnung und rettete den “Kletterer” aus seiner hilflosen Lage.

