Wörth – LKW auf der #B9 in Vollbrand

Wörth/Metropolregion Rhein-Neckar.

Wörth; Am 28.04.2020 um 22:26 Uhr befuhr der Fahrer eines LKW die B9 von Frankreich kommend in Richtung Kandel. Im Bereich Büchelberg hörte der Fahrer einen Knall und stellte kurz danach fest, dass Flammen am Anhänger austraten. Ein Versuch des Fahrers zu löschen schlug auf Grund der Brandausbreitung fehl. Die alarmierten Feuerwehren schafften es schließlich den mittlerweile in Vollbrand stehenden LKW zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000EUR. Die Fahrtstrecke musste bis 02:40 Uhr gesperrt bleiben.