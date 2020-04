Mannheim – Grünschnitt- und Sperrmüllabholung laufen wieder an – Extra eingerichtete Abladestelle für Grünabfälle eingerichtet

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Grünschnitt-Straßensammlung

Ab Montag, 20. April 2020, erfolgt die Wiederaufnahme der Sammlung von Grünschnitt. In den noch ausstehenden Sammelgebieten werden an die jeweiligen Haushalte Handzettel mit den neuen Bereitstellungsterminen verteilt. Dabei wird die Tourenplanung an die im Straßenraum vorzufindende Mengen angepasst. Aktuelle Nachrichten erhalten Sie unter: www.stadtraumservice-mannheim.de oder über unsere Abfall-App. Ab Freitag, 24. April 2020, werden in den Mannheimer Kleingartenanlagen die Stellungen der halbjährlich angebotenen Grünschnitt-Container wieder aufgenommen. Zwischenzeitlich ausgefallene Termine werden nachgeholt. Dazu werden die Vereine direkt kontaktiert.

Sperrmüll

Erste Termine für die Sperrmüllsammlung können ab Montag, 27. April 2020, wieder vereinbart werden. Angesichts des hohen Sperrmüllaufkommens ist damit zu rechnen, dass es zu einem Rückstau bei der Terminvergabe kommen und die geplante Abholung nicht zu dem gewünschten Zeitpunkt erfolgen kann.

Recyclinghöfe

Weiterhin kann an den Recyclinghöfen Max-Born-Straße und Morchhof zurzeit leider kein Grünschnitt angenommen werden. Alle übrigen Abfälle können auch weiterhin angeliefert werden. Aufgrund der Abstandsregelungen ist teilweise mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Die Abgabemöglichkeit besteht nur für Bürgerinnen und Bürger aus Mannheim.



Grünschnitt-Abgabemöglichkeit

Für die Abgabe des Grünschnitts konnte eine temporäre Lösung gefunden werden: Ab dem 20. April wird in der Max-Planck-Straße (Friesenheimer Insel, bitte den Hinweisschildern folgen) eine separate Annahmestelle ausschließlich für den Grünschnitt eingerichtet. Abgabezeiten sind von Montag bis Samstag 08.00 bis 15.30 Uhr.

Auch hier ist mit Wartezeiten zu rechnen. Die Abgabemöglichkeit besteht nur für Bürgerinnen und Bürger aus Mannheim.Der Kompostplatz Ölhafenstraße bleibt weiterhin geschlossen.

Biotonne

Die Biotonne wird vorerst weiterhin im 14-täglichen Rhythmus geleert.