      02.04.2020, 10:13 Uhr

      Mutterstadt – Terminverschiebung des Wochenmarktes in der 15 KW

        Der Wochenmarkt im Ortszentrum Mutterstadt findet in der 15 KW am Donnerstag den 09.04.2020 ab 13.00 Uhr statt.

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