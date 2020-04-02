Mutterstadt – Terminverschiebung des Wochenmarktes in der 15 KW

Der Wochenmarkt im Ortszentrum Mutterstadt findet in der 15 KW am Donnerstag den 09.04.2020 ab 13.00 Uhr statt.
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AUFGRUND DES SICH AUSBREITENDEN CORONAVIRUS RUFEN WIR AUF, VORERST ZUHAUSE ZU BLEIBEN UND ALLE UNNÖTIGEN AUSSENAUFENTHALTE UND NAHKÖRPERKONTAKTE IN DER ÖFFENTLICHKEIT UNBEDINGT ZU VERMEIDEN!
ACHTEN SIE AUF DIE EINHALTUNG DER HYGIENE-EMPFEHLUNGEN UND ALLGEMEINVERFÜGUNGEN IHRER LOKALEN BEHÖRDEN!
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