Speyer – Fischinventur im Großaquarium – das schwimmende Ergebnis steht fest

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist wieder so weit. Die Zahl des Tages im SEA LIFE Speyer steht fest! 2.490 Tiere leben in rund 500.000 Liter Wasser in 40 Becken im Großaquarium Speyers und sind der Fokus der täglichen Arbeit der Biologen und Aquaristen. Doch die jährliche Zählung mit ihnen ist gar nicht so einfach, denn keins der Tiere hält dafür still. Die großen Rochen oder Haie lassen sich noch leicht zählen, aber den Überblick über einen ganzen Fisch-Schwarm zu behalten, ist eine wuselige Angelegenheit. Nun haben die Biologen mit Hilfe der Kinder aus dem Wiesbadener Ferienprogramm „wi&you- Schöne Ferien“ ihre Arbeit beendet und das offizielle Ergebnis steht fest: 42 Haie und Rochen und weitere 2.448 Bewohner schwimmen im SEA LIFE Speyer. Wer in den letzten Tagen im Großaquarium zu Gast war, staunte vor einigen Becken nicht schlecht: Nicht nur die Bewohner, sondern auch hochkonzentrierte Gesichter der Biologen waren zu sehen, denn sie haben die jährliche Fischinventur gemacht. Den Auftakt zur diesjährigen Zählung machten am 08. Januar 2020, die Kindern des Wiesbadener Ferienprogramms „wi&you- Schöne Ferien“. Bewaffnet mit Zählzetteln gingen sie von Becken zu Becken und zählten vom kleinsten Seepferdchen bis zum größten Hai die Bewohner des Großaquariums.

„Die Inventur stellt uns jedes Jahr erneut vor große Herausforderungen. Da ist es durchaus notwendig mehrmals zu zählen und daher die Hilfe der Kinder sehr willkommen“, erklärt Arndt Hadamek, Chef Aquarist im SEA LIFE Speyer.

Besonders bei den schwimmenden Bewohnern aus den heimischen und lokalen Regionen, wie dem Rhein, die sich sehr ähnlich sehen, fällt die Konzentration schwer. „Dann bedient man sich auch schon mal eines Fotoapparates, schießt ein Foto und zählt dann die Fische auf dem Foto“, verrät der Aquarist seinen Trick. Nach Auswertung aller Zahlen steht das Ergebnis nun endlich fest. Im Großaquarium am Speyerer Rhein leben 216 verschiedene Tierarten und insgesamt 2.490 Bewohner. Besonders stolz ist das SEA LIFE Speyer auf den Zuwachs der Europäischen Sumpfschildkröten, auch „Emys“ genannt. Im vergangenen Jahr wurden zur eigenen Überraschung der Biologen, sieben Schildkröten-Babies geboren. „Normalerweise sind die Schildkröten-Mamas ca.10 Jahre alt bevor sie ihren ersten Nachwuchs bekommen, doch unsere Emy-Mama war mit knapp 8 Jahren wohl „frühreif““, erklärt der Chef Aquarist. Aktuell leben 214 „Emys“ in der Ausstellung des Großraumaquariums in Speyer. Das Team ist jetzt schon gespannt, wer der nächste kleine Zuwachs sein wird. Für das kommende Event „Hai-live – Auf die Zähne, fertig, los!“, welches am 05. April 2020 startet, wünscht sich das Team jedenfalls Zuwachs bei den Haien.