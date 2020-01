Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft: 12. Ludwigshafener Personalgespräche: „Hinfallen – Krone richten – Weitergehen. Warum Scheitern zum Erfolg gehört“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 29. Januar 2020 ab 17.30 Uhr; Aula der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Die Veranstaltung ist kostenfrei; um Anmeldung wird gebeten.

Am Mittwoch, dem 29. Januar 2020, lädt das hochschulzugehörige Institut für Beschäftigung und Employability IBE ab 17.30 Uhr zu den 12. Ludwigshafener Personalgesprächen in die Aula (A-Geb., EG) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen ein. Zentrales Thema der erfolgreichen Veranstaltungsreihe ist in diesem Jahr das Scheitern und Wiederaufstehen. Wie bereits in den Vorjahren setzt das IBE-Team auch dieses Mal auf ein ebenso innovatives wie unterhaltsames Veranstaltungsformat, das neben den hochkarätigen Rednerinnen und Rednern auch das Publikum aktiv einbindet: In Anlehnung an eine Filmszene aus der Komödie „Notting Hill“ werden beim „IBE-BROWNIE-CONTEST“ die Referentinnen und Referenten Einblick in die sehr persönliche Frage geben, an welchem Misserfolg sie am meisten gewachsen sind. Es sprechen:

• Andreas Beseler, bekannt als “Besi”: Gründer des Projekts „Rad statt Rollstuhl“ sowie der gemeinnützigen „Besi & Friends Stiftung“ (https://www.youtube.com/results?search_query=andreas+beseler)

• Martin Gaedt: Unternehmer, Trainer, Keynote-Speaker und Bestsellerautor (Rock Your Idea, Mythos Fachkräftemangel)

• Prof. Dr. Peter Mudra: Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

• Maximilian Pollux: Ex-Gangster, Präventionsberater (nach 10 Jahren Gefängniszeit), Gründer von SichtWaisen e.V.

• Prof. Dr. Jutta Rump: Direktorin am Institut für Beschäftigung und Employability IBE

• Ursula Schwarzenbart: Head of Talent Development and Diversity Management der Daimler AG

Anschließend haben alle Anwesenden die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Beitrag am Wettbewerb zu beteiligen. Zum Abschluss entscheidet das Publikum per Live-Voting über den Gewinn des IBE-Brownies. Durch den Abend führt Sieglinde Schneider, Geschäftsführerin der Accente BizzComm GmbH, Wiesbaden, als Moderatorin.

Nähere Informationen und Anmeldung unter:

www.ibe-ludwigshafen.de/12-ludwigshafener-personalgespraeche/