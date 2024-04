Ludwigshafen – Unfallflucht – Geschädigter gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Sonntagabend (21.04.2024), gegen 22:35 Uhr, beschädigte eine 22-jährige Autofahrerin beim Abbiegen im Kreuzungsbereich der Drachenfelsstraße mit der Flößerstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten, blauen Kleinwagen. Im Anschluss fuhr sie zunächst an ihre Wohnanschrift und meldet erst danach den Unfall bei der Polizei. Das beschädigte Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Der oder die Fahrzeughalter/in wird gebeten, sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122, zu wenden.

