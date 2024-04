Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnachmittag (21.04.2024), gegen 17:10 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 15-16 Jahren und einer circa 10-köpfigen Gruppe. Bei Letzteren soll es sich ebenfalls um Jugendliche gehandelt haben. Im Rahmen der Auseinandersetzung sollen mehrere Täter aus der größeren Personengruppe ein Messer, einen Schlagring sowie Pfefferspray eingesetzt haben. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatten sich die Gruppen bereits getrennt und die große Gruppe hatte sich entfernt. Die 15- und 16-Jährigen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Außerdem wurde ein 17-jähriger Unbeteiligter durch das Pfefferspray leicht verletzt. Im Rahmen einer Fahndung konnten ein 15- und ein 16-Jähriger festgestellt werden, welche vermutlich Teil der 10-köpfigen Gruppe waren. Diese wurden ihren Eltern überstellt. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail