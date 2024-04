Ludwigshafen – Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Freitagnachmittag (19.04.2024), 14 Uhr, und Sonntagnachmittag (21.04.2024), 16 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Goethestraße abgestellten Ford Transit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ebenfalls am Sonntagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Pfalzgrafenstraße abgestellter Ford Galaxy beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte zuvor einen Knall gehört und dann gesehen, wie sich ein grauer Hyundai von der Örtlichkeit entfernte. In diesem Fall entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Wer kann Hinweise auf die Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail