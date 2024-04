Mannheim – SPD Mannheim verurteilt Hakenkreuzschmierereien auf dem jüdischen Friedhof Mannheim scharf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Entsetzen reagiert die Mannheimer SPD auf die Hakenkreuzschmierereien des Jüdischen Friedhofes in Mannheim. „Dieser Akt des Hasses und Vandalismus ist zutiefst verabscheuungswürdig“, so der Mannheim SPD-Vorsitzende Dr. Stefan Fulst-Blei.

Für den Landtagsabgeordneten ist es zugleich ein Versuch, die jüdische Gemeinde in Mannheim einzuschüchtern.

„Wir werden uns dem Hass entschieden entgegenstellen. Die jüdische Gemeinde in Mannheim weiß um unsere volle Solidarität“, so die stellvertretende Kreisvorsitzende Isabel Cademartori.

Quelle SPD Mannheim