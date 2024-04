Mannheim – Heidelberg – Einsätze auf Grund von Unwetter

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – ChatGPT wird bereits in vielen Bereichen zur Unterstützung eingesetzt: beim Schreiben von Reden oder anderen Texten, beim Erledigen der Hausaufgaben, beim Erstellen von Konzepten oder Bewerbungen, bei Internetrecherchen usw. Es gibt unzählige Anwendungsbeispiele aus dem privaten und beruflichen Alltag. In einem vhs Online-Kurs am 14.04. (10:00 – 12:15 Uhr) lernt ... Mehr lesen »