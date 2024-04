Ludwigshafen – Im Auftrag der TWL Netze GmbH werden neue Fernwärmeleitungen in der Knollstraße verlegt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Auftrag der TWL Netze GmbH verlegt die Firma Sax + Klee ab Montag, 22. April 2024, neue Fernwärmeleitungen in der Knollstraße, Stadtteil Ludwigshafen Süd. Die Maßnahme stellt die gewohnte Zuverlässigkeit der Energieversorgung sicher und erfolgt in drei Bauabschnitten: Der erste Bauabschnitt umfasst die Hausnummern 1 bis 13. Dieser Bereich wird ab dem 22. April 2024 für etwa vier Wochen für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich von der Hausnummer 13 bis zur Hausnummer 19 und wird voraussichtlich ab Montag, 20. Mai 2024, für den Verkehr gesperrt. Der dritte Bauabschnitt beginnt voraussichtlich ab Montag, 17. Juni 2024, und mündet von der Pestalozzistraße 2 in die Abbvie-Allee. Der Verkehr wird hier für etwa sechs Wochen beeinträchtigt sein.

Die Bauarbeiten dauern insgesamt rund vierzehn Wochen an. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert. Die betroffenen Anwohner wurden und werden rechtzeitig über die Baumaßnahmen informiert.

TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail