Birkenhördt – Pkw landet auf dem Dach

Birkenhördt/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 11.04.2024 gegen 09:35 Uhr kam es in der Ortsmitte von Birkenhördt zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr die B427 von Bad Bergzabern in Richtung Dahn und kollidierte hierbei, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch das Auffahren auf den geparkten PKW wurde der PKW des 81-Jährigen nach links geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35000.- Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste abtransportiert. Die B 427 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

