Rhein-Pfalz-Kreis – Revolution in Mutterstadt! Spannenden Ereignisse in den Revolutionsjahren 1848/49

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die spannenden Ereignisse in den Revolutionsjahren 1848/49 – Die Veranstaltung der Ortsgruppe Mutterstadt des Historischen Vereins der Pfalz am Donnerstag, 04. April 2024 fand sehr gute Resonanz mit ca. 60 Teilnehmern im Historischen Rathaus.

Dabei hat der renommierte Mannheimer Historiker und Vorsitzende der Hambach-Gesellschaft, Prof. Dr. Wilhelm Kreutz, die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse in der Mitte des 19. Jahrhunderts erläutert.



Im Mittelpunkt des Vortrags stand die, nach Friedrich Wilhelms Ablehnung der angebotenen Kaiserkrone, eingeleitete „Reichsverfassungskampagne“, die im Mai 1849 in Baden und in der Pfalz ihren Höhepunkt erreichte.

Hierbei wurden insbesondere die Ereignisse in Mutterstadt aufgezeigt. Dazu gehörten die Aufstellung einer Bürgerwehr und die Aktivitäten der Mutterstadter „Revolutionäre“, die im Juni 1849 die Ludwigsbahnstrecke bei Mutterstadt (heute in Limburgerhof) unterbrachen,

um den Vormarsch der preußischen Truppen zu erschweren. Zu dieser liberalen Bewegung um den Apotheker Dr. Bohlig gehörten auch die Ärzte Dr. Biebinger und Dr. Emmerich und weitere örtliche Honoratioren;

aufhalten konnten sie die preußischen Husaren dadurch aber nicht. Nach Vortragsende wurde die Gelegenheit gerne genutzt, sich bei einer „Nachlese“ mit Wasser, Wein und Brezeln über das Thema auszutauschen.

Foto: Prof. Dr. Wilhelm Kreutz

Quelle Foto – Michael Ceranski

Quelle – Historischer Verein der Pfalz e.V. Ortsgruppe Mutterstadt