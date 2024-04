Speyer – Parkplatzunfall – Verursacher flüchtet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag, kurz vor 14 Uhr fuhr eine 59-jährige PKW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße und musste kurzzeitig anhalten. In diesem Moment parkte ein unbekannter PKW aus einem Parkplatz rückwärts aus und touchierte den PKW der 59-Jährigen an der Heckstoßstange. Anschließend fuhr der unbekannte PKW weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am PKW der 59-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem Unfall verursachenden PKW oder dessen Fahrer liegen aktuell nicht vor. Wer kann Hinweise zu dem Unfall auf dem REWE-Parkplatz geben? Zeugen, oder der PKW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

