Mannheim – Müllcontainer von Kindergarten in Schönau fing Feuer – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag gegen 19:50 Uhr geriet in im Bromberger Baumgang ein Müllcontainer in einem angeschlossenen Müllraum eines Kindergartens in Brand. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Die Räumlichkeiten des Kindergartens wurde jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zum Tatzeitpunkt befanden sich glücklicherweise keine Personen im Objekt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim ermittelt derzeit in alle Richtungen. Die Polizei sucht Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Brand sachdienliche Hinweise unter 0621-174-4444 geben können.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail