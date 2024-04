Frankenthal – Gleis4 – Heroes On The Loose feat. Selenia Gulino am 05.April 2024

Frankenthal / Gleis 4 Heroes On The Loose feat. Selenia Gulino Beginn 20:00 Uhr – Einlass 19:00 Uhr

Mit Kevin Holloway an Gitarre und Gesang haben sich die ehemaligen Gitarrenhelden Eike Walter, Andreas Eichenauer und Luc Hatzis im vergangenen Jahr als HEROES ON THE LOOSE neu erfunden. Den Musikern ist es dabei gelungen, ihr Publikum ab der ersten Show in ihren Bann zu ziehen und eine ganz besondere Stimmung entstehen zu lassen.

Mit der Mannheimer Ausnahmesängerin Selenia Gulino, betritt nun eine neue Heldin die Bühne und sorgt ab sofort bei ausgewählten Konzerten der Band für zusätzliche Gänsehautmomente und unvergessliche Erinnerungen.

Das Programm überzeugt durch anspruchsvolle, hochwertige Klassiker der letzten Musikjahrzehnte, u.a. von Aerosmith, Foo Fighters, Amy Winehouse, Coldplay, Placebo, Adele, Queen, Mother‘s Finest und Led Zeppelin.

Stimmgewaltig, virtuos, voller Energie und Spielfreude bringen die studierten Vollblutmusiker authentischen Rock und Pop auf die Bühne. Immer live, immer verdammt nah am Original, dabei stets modern und in der Gegenwart angekommen. Denn verstellen möchten und können sich HEROES ON THE LOOSE nicht, sie machen sich die Musik zu Eigen und demonstrieren so auf beeindruckende Weise ihr Können.

Gleis 4 Frankenthal

https://www.kuz-gleis4.de/

Quelle:

GLEIS4 gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Johann-Klein-Str.22 | 67227 Frankenthal