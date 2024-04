Mannheim – FDP / MfM-Fraktion fordert Anti-Graffiti-Mobil

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Graffiti auf genehmigten Flächen kann Kunst sein, illegales Sprayen ist eine Straftat und ein Ärgernis für betroffene Hausbesitzer und leider keine Seltenheit in Mannheim. Die Fraktionsvorsitzende Dr. Birgit Reinemund schlägt als Abhilfe vor: „Schauen wir über den Tellerrand, was in anderen Städten gut funktioniert. In Pforzheim gibt es seit Jahren ein Anti-Graffiti-Mobil. Dort leisten illegale Sprayer ihre Sozialstunden ab, in dem sie unter Aufsicht der Maler und Lackierer-Innung Hauswände wieder reinigen. Die Rückfallquote sinkt, die Hauswände der Stadt werden sauberer. Wir fordern, ein entsprechendes Modell in Zusammenarbeit mit dem Haus des Jugendrechts auch in Mannheim auf den Weg zu bringen.“

