Edenkoben – Herrenloses Fahrrad sichergestellt

Maikammer / Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Sonntag, 31.03.2024, wurde durch einen Anwohner ein herrenloses Fahrrad in der Friedhofstraße in Maikammer gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife ein blaues Pedelec Mountainbike der Marke Fischer festgestellt werden. Da es sich augenscheinlich um ein noch neuwertiges bzw. wertvolles Pedelec handelte und dieses nicht gegen eine Wegnahme gesichert war, wurde dieses durch die Polizei Edenkoben sichergestellt. Derzeit wird von einem Fahrraddiebstahl an unbekannter Örtlichkeit ausgegangen.

Hinweise zum Eigentümer bzw. zur Tat selbst nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

