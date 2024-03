Ludwigshafen – Der Menschenfeind mit Ulrich Matthes

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der vielfach ausgezeichneten Aufführung von Molières berühmter Komödie Der Men-schenfeind gastiert das Deutsche Theater Berlin am Freitag, 5.4. und am Samstag, 6.4.2024, jeweils um 19.30 Uhr, auf den Pfalzbau Bühnen.

Molière beschreibt in seinem bittersüßen Lustspiel das Leiden der Upperclass unter ihrem selbstauferlegten Zeremoniell. Anne Lenks straffe und schnörkellose Inszenierung zeigt heu-tige Menschen in ihrer ganzen Zerrissenheit, ihren Beziehungsängsten und alltäglichen Zwängen. Tiefgründig und lässig zugleich entwickeln Ulrich Matthes und Franziska Machens das Psychogramm zweier Liebender, die nicht zueinanderfinden. Das Bühnenbild von Florian Lösche, ein schwarzsilberner Bühnenkasten mit Wände aus dicht gehängten, elastischen Sei¬len ermöglicht vielfältige Aktionen und die eleganten Kostüme von Sybille Wallum tragen ein Übriges zum Genuss der Vorstellung bei.

Alceste liebt Célimène, doch er ist nicht der Einzige, der um die junge, attraktive Witwe he-rumschwirrt. Die Umworbene genießt ihre neu gewonnene Freiheit, lässt die Avancen der Herren ins Leere laufen und hält sie gleichzeitig gekonnt bei Laune. Statt ein klares Liebes-bekenntnis von der Angebeteten zu hören, trifft Alceste in Célimènes Haus auf Freunde und skurrile Konkurrenten, auf ihm gewogene Frauen und formvollendete Höflinge – in köstlicher Überzeichnung mit großer Spielfreude dargestellt von Manuel Harder, Lisa Hrdina, Judith Hofmann, Timo Weisschnur, Jeremy Mockridge und Elias Arens. So trifft in dem unterhalt¬samen und hintergründigen Stück eine starke Frau, die ihre Unabhängigkeit aus vollen Zügen genießt, auf den klugen und witzigen, aber auch kompromisslosen und verletzenden Alceste. Kein Fanatiker, aber ein larmoyanter Grübler, dessen nachdenkliche Weltabgewandtheit im herrlich amüsanten Kontrast zur schrillen Überspitzung des übrigen schrägen Personals steht. Man ahnt, wer am Ende die Oberhand behält und fühlt mit dem Misanthropen.

Mit Preise 47 € / 40 € / 33 € / 26 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Theater im Pfalzbau

© Arno Declair

