Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Brand-Evakierung in der Grünerstraße mitten in der Nacht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen ca. 1:14 Uhr brach ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Grünerstraße aus. Die Polizei hat die Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr evakuiert. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster einer Dachwohnung.

Durch die schnellen Löschmaßnahmen über eine Drehleiter und über das Treppenhaus, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Zum Zeitpunkt als das Feuer ausbrach hielten sich in der betroffenen Wohneinheit keine Personen auf. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die evakuierten Bewohner aus den unteren Geschossen wieder in ihre Wohnungen. Einige Bewohner konnten nicht wieder in ihre Wohnungen zurück, sie kamen bei Bekannten unter.

Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.